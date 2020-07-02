العالم يسجل 217 ألف إصابة جديدة بكورونا

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:49 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

رصدت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الخميس، 217,7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم خلال آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 10 ملايين و694060 حالة.

 

وقد أفادت الجامعة الأمريكية، بأن إجمالي الوفيات في العالم بلغ 516210، فيما تماثل للشفاء ما مجموعه 5 ملايين و464430 شخصا.

 

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولي بين الدول الأكثر إصابة، مع تسجيلها مليونين وما يزيد عن 686 ألف حالة، تليها البرازيل (نحو مليون و448 ألف)، وروسيا (654 ألفا) والهند (604 آلاف) وبريطانيا (حوالي 315 ألفا).

 

وبين الدول العربية الأكثر تضررا بالوباء السعودية (نحو 194 ألف حالة) وقطر (97 ألفا) ومصر (69 ألفا) والعراق (51 ألفا) والإمارات (49 ألفا).


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