نتفليكس تجدد طرح مسلسل Ozark لموسم رابع وأخير



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن المسلسل في موسم الرابع، ستمتد حلقاته لـ 14 حلقة، على عكس المواسم السابقة من المسلسل لتي كانت تقتصر على 10 حلقات فقط.



كما تعدل نتفليكس من وقت الحلقة الواحدة ليمتد لـ 50 دقيقة، مع عودة ابطاله الأصليين بمشاركة النجمة لورا ليني.



أعلنت شبكة نتفليكس عن نيتها لتجديد طرح مسلسل Ozark للنجم جيسون باتيمان، لموسم رابع سيكون الأخير بعد ثلاث مواسم ناجحة من المسلسل الدرامي الناجح.