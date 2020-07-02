نتفليكس تجدد طرح مسلسل Ozark لموسم رابع وأخير

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:49 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
أعلنت شبكة نتفليكس عن نيتها لتجديد طرح مسلسل Ozark للنجم جيسون باتيمان، لموسم رابع سيكون الأخير بعد ثلاث مواسم ناجحة من المسلسل الدرامي الناجح.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن المسلسل في موسم الرابع، ستمتد حلقاته لـ 14 حلقة، على عكس المواسم السابقة من المسلسل لتي كانت تقتصر على 10 حلقات فقط.

كما تعدل نتفليكس من وقت الحلقة الواحدة ليمتد لـ 50 دقيقة، مع عودة ابطاله الأصليين بمشاركة النجمة لورا ليني.

أخبار تهمك

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن كورونا

منذ ساعتين

إدارة الأهلي تصدم فايلر بعد تجديد عقده

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 20 ساعة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يوم

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 22 ساعة

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 13 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

منذ حوالي 14 ساعة

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بنصف نهائي دوري أبطال إفريفيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 ص

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

03:53 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن