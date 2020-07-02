ميجان فوكس تؤكد علاقتها بصديقها الجديد بأول ظهور بعد طلاقها

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:48 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

بعد اسابيع قليلة من انفصالها عن زوجها السابق، ظهرت الفنانة الشابة ميجان فوكس للمرة الأولى مع حبيبها الجديد ماشين جن كيلي، في مطار لوس أنجلوس.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن زواج ميجان الذي دام لسنوات طويلة، انتهى في اسبوع واحد بعد كشفها لزوجها عن علاقتها السرية بالشاب الذي سبق له الدخول في العديد من العلاقات العاطفية من فنانات كبار.

وذلك على الرغم من فارق العمر الذي يفصل بين ميجان البالغة من العمر 34 عام، وكيلي البالغ من العمر 30 عام.

أخبار تهمك

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن كورونا

منذ أقل من ساعتين

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يوم

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بنصف نهائي دوري أبطال إفريفيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

إدارة الأهلي تصدم فايلر بعد تجديد عقده

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 ص

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

03:53 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن