ميجان فوكس تؤكد علاقتها بصديقها الجديد بأول ظهور بعد طلاقها
الخميس 02/يوليه/2020 - 09:48 ص
أحمد جمال أحمد
بعد اسابيع قليلة من انفصالها عن زوجها السابق، ظهرت الفنانة الشابة ميجان فوكس للمرة الأولى مع حبيبها الجديد ماشين جن كيلي، في مطار لوس أنجلوس.
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن زواج ميجان الذي دام لسنوات طويلة، انتهى في اسبوع واحد بعد كشفها لزوجها عن علاقتها السرية بالشاب الذي سبق له الدخول في العديد من العلاقات العاطفية من فنانات كبار.
وذلك على الرغم من فارق العمر الذي يفصل بين ميجان البالغة من العمر 34 عام، وكيلي البالغ من العمر 30 عام.