صورة لأبناء بول ووكر وفين ديزل تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:46 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


قامت ابنة النجم الكبير الراحل بول ووكر بنشر صورة لها تجمعها بابناء صديق والدها النجم الكبير فين ديزل خلال قضائهم للعطلة معا.

وتناقلت وسائل الإعلام الصورة، التي أحيت في ذاكرة الملايين، العلاقة الطيبة التي جمعت بين فين ديزل وبول ووكر عبر مشاركتهم معا في أفلام فاست أند فيريوس على مدار سنوات.

وقدم الراحل بول ووكر في أفلام فاست أند فيريوس شخصية براين أوكونر، في حين قدم فين ديزل شخصية دومنيك تورتو.

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