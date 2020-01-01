مورينيو ينذر خصوم توتنهام بتصريح ناري

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:26 ص
بوابة الفجر
 قال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن فريقه سيظهر بمستوى أفضل في الموسم المقبل.

ويحتل توتنهام المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا، بفارق تسع نقاط خلف تشيلسي، صاحب المركز الرابع في ترتيب المسابقة المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، لكن مورينيو شدد على أن فريقه ليس بعيدا عن المنافسة على الألقاب.

وأكد مورينيو، الذي سبق له تدريب فرق بورتو البرتغالي وريال مدريد الإسباني وإنتر الإيطالي وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، و تولى تدريب توتنهام في تشرين ثان/نوفمبر الماضي "إننا نتحسن".

وأضاف مورينيو "نشعر بأننا نتطور، نحن أكثر استقرارا والفريق يتحسن حقا".

وأوضح المدرب البرتغالي "لهذا السبب أقول، بغض النظر عن النتائج وترتيبنا في الجدول. أعتقد أنه عندما نبدأ الموسم المقبل، سنكون فريقا أفضل مما نحن عليه اليوم".

وسيكون فقدان مكان في دوري الأبطال، بعد الوصول للمباراة النهائية في الصيف الماضي بمثابة ضربة مالية كبيرة لتوتنهام، في حين أن الفريق اللندني، مثل أي نادٍ آخر، يعاني من خسارة الإيرادات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال مورينيو "المشاركة في دوري الأبطال من عدمها، يحدث فارقا في الوضع الاقتصادي لأي فريق. من السهل فهم وقبول ذلك".

وأشار مدرب توتنهام "الأمران الجيدان هما أن دانييل ليفي (رئيس النادي) يرغب فيما أريده، وهو يريد ما يريده المشجعون، وهو الفوز بالمباريات ومحاولة التتويج بالبطولات. هذا أمر جيد".

وتابع مورينيو "الأمر الثاني الجيد هو أننا لا نحتاج للكثير. لا نحتاج للعديد من اللاعبين. لا نحتاج لاستثمارات ضخمة. واعتقد أننا سوف نتمكن من تدبير امورنا ، في وجود فيروس كورونا من عدمه ، وفي حال المشاركة بدوري الأبطال من عدمها".

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