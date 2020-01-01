محمد علي رزق ينضم لأبطال مسلسل "الوجه الآخر"

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:18 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تعاقد الفنان محمد علي رزق على بطولة مسلسل "الوجه الآخر"،ومن المقرر إنطلاق تصويره في منتصف شهر يوليو الجاري.

وينتمي مسلسل"الوجه الآخر" لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة، وهو مسلسل اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته ماجد المصري، نسرين طافش، أحمد سعيد عبد الغني، ندى موسى، مادلين طبر، محمد علي رزق، مهند حسني، عماد رشاد، هبة الأباصيري، وهو من إخراج سميح النقاش، تأليف فداء الشندويلي.

وفي سياق آخر، خاض محمد علي رزق السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي"النهاية" ،و"عمر ودياب"،و "ليالينا 80"،وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.

والجدير بالذكر أن مسلسل "النهاية" من ﺇﺧﺮاﺝ ياسر سامي، ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو سمير عاطف، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي.

أخبار تهمك

ضربة قوية لجماهير الأهلي بسبب الشحات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل اتفاق الزمالك مع دونجا

منذ ساعة و 26 دقيقة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يوم

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ حوالي 11 ساعة

أفقر بلد في العالم.. "الري" تكشف كارثة بشأن وضع مصر المائي

منذ أقل من ساعتين

إدارة الأهلي تصدم فايلر بعد تجديد عقده

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 21 ساعة

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 ص

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

03:53 م

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن