محمد علي رزق ينضم لأبطال مسلسل "الوجه الآخر"

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تعاقد الفنان محمد علي رزق على بطولة مسلسل "الوجه الآخر"،ومن المقرر إنطلاق تصويره في منتصف شهر يوليو الجاري.



وينتمي مسلسل"الوجه الآخر" لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة، وهو مسلسل اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته ماجد المصري، نسرين طافش، أحمد سعيد عبد الغني، ندى موسى، مادلين طبر، محمد علي رزق، مهند حسني، عماد رشاد، هبة الأباصيري، وهو من إخراج سميح النقاش، تأليف فداء الشندويلي.



وفي سياق آخر، خاض محمد علي رزق السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي"النهاية" ،و"عمر ودياب"،و "ليالينا 80"،وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.



والجدير بالذكر أن مسلسل "النهاية" من ﺇﺧﺮاﺝ ياسر سامي، ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو سمير عاطف، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي.