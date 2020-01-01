الصين تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:15 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أعلنت الصين يوم الأربعاء تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بالفيروس التاجي، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

تم استيراد حالتين. والثالثة كانت انتقال محلي في بكين، حيث ظهر تفشي جديد لفيروس كورونا بسوق الجملة للمواد الغذائية الشهر الماضي.

كما أبلغت البلاد عن حالتين جديدتين بدون أعراض يوم الخميس. حاليا، هناك 99 حالة بدون أعراض تحت المراقبة الطبية في الصين، من بينها 60 حالة تم استيرادها.

وحتى يوم الأربعاء، سجلت الصين 83.537 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و4634 حالة وفاة.

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