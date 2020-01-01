الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة لمدة 72 ساعة اعتبارا من اليوم

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:11 ص
ارشيفية
ارشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا اعتبارا من اليوم ولمدة 72 ساعة، حيث تتعرض البلاد لموجة حارة حتى يوم الأحد القادم، وستتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و39 درجة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن ارتفاع الحرارة سيصاحبه ارتفاع في نسبة الرطوبة، وهو ما سيزيد شعورنا بارتفاع درجات الحرارة.، ناصحا المواطنين تجنب التواجد في أماكن مغلقة.

وشدد مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة الحرص على تجديد الهواء في المكان الذي نتواجد فيه، مناشدا طلاب الثانوية العامة عدم التعرض للشمس بشكل مباشر.

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس حار على شمال الصعيد وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وتؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة الخميس والجمعة بارتفاع درجتين لـ 3 درجات عن اليوم، مع ارتفاع نسب الرطوبة والتي تصل لـ 85-90% على القاهرة، وتتجاوز الـ 90% على السواحل الشمالية خلال فترات الليل، بينما تتراوح من 40-50% على أغلب أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار.

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