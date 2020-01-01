"خطيرك".. أغنية جديدة تجمع بين رامي صبري وتامر حسين

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:01 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
انتهى الفنان رامي صبري من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "خطيرك"، وهي من ألحانه وكلمات تامر حسين، ومن المقرر طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وفي سياق آخر، شارك رامي صبري مؤخرًا في السباق الرمضاني الماضي من خلال تقديمن أغنية "غريب الحب"، وهي الأغنية الخاصة بمسلسل "فرصة تانية"، و الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع نادر حمدي.

مسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر،أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، دياب ، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة، وغيرهم من الفنانين.

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