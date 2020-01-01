الهند تسجل 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:59 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم الخميس، أكثر من 19,1 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك حصيلة الإصابات في البلاد 604641 حالة.

 

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، إلى أن إجمالي الوفيات بالفيروس وصل إلى 17834 بعد تسجيل 434 وفاة جديدة، في حين تماثل 11881 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي ليرتفع مجموع المتعافين إلى 359859.

 

وتواصل السلطات، على الرغم من تسجيل ما يقرب من 20 ألف إصابة جديدة خلال الأيام الأخيرة، تخفيف قواعد العزل العام، حيث أعلنت الاثنين عن مرحلة جديدة من تخفيف القيود، لتسمح باستئناف المزيد من الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار فرض العزل على بعض المناطق عالية الكثافة السكانية.

 

وكانت الهند، تعتبر رابع أكثر دول العالم إصابة بوباء فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، والبرازيل وروسيا.

 

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