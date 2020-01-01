رئيس جامعة حلوان: ترك أوراق الامتحانات يومين قبل التصحيح للوقاية من كورونا

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان: إن الجامعة تعقد سلسلة من الندوات الافتراضية، وعقدوا ندوة حول التأثيرات النفسية والاجتماعية لفيروس كورونا.





وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الندوة تناولت طريقة التعامل مع مصاب الكورونا، وكيفية التعامل مع الأطفال، مؤكدا أن هناك إقبال كبير على المشاركة في مثل هذه الندوات.





وعن الاستعداد لامتحانات الجامعة، أكد أنهم استعدوا لبدء الامتحانات، حيث سيتم قياس درجة الحرارة للطلاب، وتوفير كمامات لهم وللمراقبين، فضلا على أنهم سيوفروا علامات استرشادية لضمان وجود التباعد الاجتماعي بين الطلاب، منوها بأنهم سيتركوا أوراق الامتحانات لمدة 48 ساعة في الكنترول قبل بدء التصحيح لضمان التأكد من القضاء على الفيروس إن وجد.



