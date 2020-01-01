رئيس جامعة حلوان: ترك أوراق الامتحانات يومين قبل التصحيح للوقاية من كورونا
الخميس 02/يوليه/2020 - 09:16 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان: إن الجامعة تعقد سلسلة من الندوات الافتراضية، وعقدوا ندوة حول التأثيرات النفسية والاجتماعية لفيروس كورونا.
وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الندوة تناولت طريقة التعامل مع مصاب الكورونا، وكيفية التعامل مع الأطفال، مؤكدا أن هناك إقبال كبير على المشاركة في مثل هذه الندوات.
وعن الاستعداد لامتحانات الجامعة، أكد أنهم استعدوا لبدء الامتحانات، حيث سيتم قياس درجة الحرارة للطلاب، وتوفير كمامات لهم وللمراقبين، فضلا على أنهم سيوفروا علامات استرشادية لضمان وجود التباعد الاجتماعي بين الطلاب، منوها بأنهم سيتركوا أوراق الامتحانات لمدة 48 ساعة في الكنترول قبل بدء التصحيح لضمان التأكد من القضاء على الفيروس إن وجد.
خروج 421 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 من المتعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية..
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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