وفيات كورونا تتجاوز 60 ألف حالة في البرازيل

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا في البرازيل 60 ألف حالة، بعد تسجيل البلاد 1038 وفاة إضافيّة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لوزارة الصحة البرازيلية.

 

وكشفت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، عن ارتفاع الحصيلة الإجماليّة لوفيات كوفيد-19 في البلاد إلى 60.632، التي يعتبر المجتمع العلميّ أنها أقلّ بكثير من الأرقام الحقيقيّة.

 

شهدت هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبيّة، الأسبوع الماضي، أكبر عدد من الوفيات اليوميّة على مستوى العالم جرّاء الفيروس.

 

وتعد دولة البرازيل هي ثاني أكثر الدول تضرّراً من جرّاء الجائحة، سواء لناحية الإصابات أو الوفيات، بعد الولايات المتحدة.

 

وتعتبر أعداد الإصابات الجديدة التي تمّ الإعلان عنها الأربعاء في البرازيل، هي واحدة من أعلى المعدّلات المسجّلة على الإطلاق، إذ تمّ إحصاء 46.712 إصابةً إضافيّة في غضون 24 ساعة، ما يؤشّر إلى أنّ الوباء لا يزال بعيدًا عن السيطرة في هذا البلد.

 

كما تُعتبر ولايتا ساو باولو وريو دي جانيرو الأكثر تضرّرًا، إذ بلغ عدد وفيات كوفيد-19 فيهما على التوالي 15.030 و10.988.

 

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