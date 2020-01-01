بإجازة منتصف العام.. إقامة ملتقى شباب الجامعات والكليات العسكرية والشرطية بالفيوم

قال الدكتور أحمد جابر شـديد، رئيس جامعة الفيوم: إن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (701)، قد وافق على طلب مجلس جامعـة الفيـوم بتنظيم الملتقى الأول لشباب الجامعات المصرية والكليات العسكرية والشرطية، وذلك خلال الأسبوع الثاني من إجازة منتصف العام الجامعي 2020-2021.





وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن هذا الملتقى والذي ينظم للمرة الأولى على مستوى الجامعات المصرية يأتي تلبية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتنفيذ الأنشطة المشتركة ( البحثية ـ الرياضية الاجتماعية ـ الثقافية)، بين الكليات العسكرية والجامعات المدنية في ذات الخصوص.





وتأتي موافقة المجلس الأعلى للجامعات على تنظيم هذا الملتقى تأكيدا على قدرة جامعة الفيوم على تنفيذ الأنشطة القمية على مستوى الجامعات المصرية والذي ظهر واضحا في تنظيم أسبوع الفتيات على مستوى الجامعات المصرية، والذي نظمته جامعة الفيوم مؤخرا بحضور 3500 فتاة يمثلون 27 جامعة حكومية والذي حقق نجاحًا منقطع النظير بالتعاون مع محافظة الفيوم وكافة قطاعاتها.





ومن ناحيته، قال الدكتور خالد عطالله، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب: إنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنظيم هذا الملتقى والذي يتوقع مشاركة ما لا يقل عن 3500 طالب وطالبة وهيئة إشراف من كافة الجامعات الحكومية والكليات العسكرية والشرطية، وذلك خلال الأسبوع الثاني من أجازة نصف العام الجامعي 2020-2021.





وتمثل منافسات هذا الملتقى والذي يستمر لمدة أسبوع العديد من الأنشطة الرياضية، الثقافية، الفنية، الاجتماعية والعلمية، والتي يتم تنظيمها بالتنسيق مع محافظة الفيوم وإداراتها المختلفة.





ماراثون الثانوية العامة





وكانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت على مستوى الجمهورية يوم 21 من يونيو، بمادة اللغة العربية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.





وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).





وأدى الطلاب، امتحان اللغة الإنجليزية يوم الخميس الماضي، حيث أكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الأمور سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.





وأضاف أن غرفة العمليات المركزية اطمأنت - قبل بدء الامتحان - على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، إلى جانب توفير أدوات التعقيم.





في حين أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، في تصريحات صحفية قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة، توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.



