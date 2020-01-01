طقس اليوم.. ودرجة الحرارة تصل لـ41 (تفاصيل)

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الخميس نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس حار على شمال الصعيد وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الخميس ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وتؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس.