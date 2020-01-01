"حظر الجماعي".. هجوم شرس على خالد سرحان بسبب يوسف الشريف

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بعد تصريحات الفنان يوسف الشريف، خلال لقائه مع الاعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، وتأكيده بعدم قبوله تمثيل المشاهد الساخنة.





ثارت ضده العديد من الانتقادات، وكان من بينهم هجوم الفنان خالد سرحان، عليه حيث كتب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" قائلاً: " "اعترض على تصريح الزميل المحترم حاجة زي دي خليها بينك وبين نفسك لأن ممكن جدًا تسيئ لزملائك، وتتفهم بكذا معنى".





وتابع: "ممكن تبان أنه تصريح الهدف منه الاثاره انت فنان أكبر من كده بكتير المفروض ميفوتكش الحاجات دي، وزملائك محترمين علي فكره مش أنت بس المحترم".





ولكن كان رد جمهور ومحبين الفنان يوسف الشريف، أقوى وقاموا بتفعيل هاشتاج "أدعم يوسف الشريف"، بالاضافة الى قيامهم بهجوم جماعي على الفنان خالد سرحان بالحظر حتى تمكنوا بالفعل من إغلاق صفحته الخاصة على "فيسبوك".





يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.





وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.