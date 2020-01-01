ضربة قوية لجماهير الأهلي بسبب الشحات

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:52 ص
الشحات
الشحات
حسام مجدي


تلقى النادي الأهلي وجماهير الفريق صدمة قوية خلال الساعات القليلة الماضية بسبب حسين الشحات نجم الفريق والإصابة التي يعاني منها.

وكان حسين الشحات قد خضع إلى عملية جراحية بسبب معاناته من "الفتاق" وأكد المارد الأحمر أن اللاعب سيغيب لمدة 3 أسابيع عن المشاركة مع الفريق.

وتفاجئ مسئولو الأهلي بتأكيد الطبيب المعالج لحسين الشحات حاليا أنه سيغيب عن الملاعب لمدة قد تزيد عن 4 أشهر بسبب العملة التي أجراها.

وتأكد غياب حسين الشحات عن القلعة الحمراء لمدة 4 أشهر يعني انتهاء موسمه مع الفريق سواء في الدوري المصري أو في دوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد عاد الأيام الماضية لخوض التدريبات الجماعية من جديد تمهيدا لعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز في شهر أغسطس القادم.

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