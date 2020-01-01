الشاعر رمضان محمد يكشف عن تفاصيل أغنيته ''تمامهم كلهم"

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:47 ص
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
روان هيثم
كشف الشاعر رمضان محمد، عن تفاصيل تحضير أغنيته الجديدة "تمامهم كلام" قائلاً: "قررت عمل هذه الأغنية بعد نجاح أغنية تملي ناجحة مع الفنانة هيفاء وهبي".

وبحسب أنباء صحفية، تحدث عن تفاصيل أغنيته الجديدة "تمامهم كلام" قائلاً: "تدور أحداث الاغنية حول الناس وصفاتهم ومشاكل الحياة، ومناقشة أمور عديدة تهم المجتمع وتحمل الطابع المقسوم الشعبي".

وأضاف: "أنه كان ينوي طرح هذه الاغنية منذ ثلاث سنوات، ولكن تم تأجيلها لبعض الظروف والآن ستظهر للنور".

يذكر أن أغنية "تمامهم كلام"سوف يتم طرحها خلال الفترة المقبلة عبر اليوتيوب، وهي من توزيع هادي شرارة، وألحان وكلمات أحمد شعبان.

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