"في لقاء نادر له".. عزت أبو عوف: "عادل أدهم ترك لي مساحة للتمثيل"

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أعرب الفنان الراحل عزت أبو عوف، عن حبه الشديد للفنان الراحل عادل أدهم، وكشف عن دعمه له بمسيرته الفنية.





وتابع عزت أبو عوف، خلال لقاء صحفي له قبل وفاته قائلاً: "للاسف للاسف عادل أدهم فنان لا يمكن تعويضه وكان الصديق المقرب لوالدي".





وأضاف: "عملت معه في آخر عمل قام به بفيلم علاقات مشبوهة وهو حبيبي جدًا وأول واحد قام بتشجيعي منذ تواجدي في فرقة (فور ام، وقال لي قبل وفاته أمام سمير صبري اني شرير الشاشة الجديد، وترك لي مساحة للتمثيل".





وفي سياق آخر يعتبر الفنان الراحل عزت أبو عوف، من أكثر الفنانين التي كانت تحب أن تساعد المواهب الشباب في بداية مشوارهم الفني، فهو كان يتميز بقلب طيب وكان صديق لجميع الفنانين.





وكان عزت أبو عوف، السبب الرئيسي في دخول النجم محمد فؤاد، عالم الفن بعدما ساعده أن يحقق حلمه وينضم إلى الفرقة الموسقية التي كان يغني بها.