تعرف على موعد عرض مسلسل "سيدة البحيرة" عبر "Netflix"

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:30 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
قامت شبكة Netflix، بطرح البرومو الرسمي الأول للمسلسل الجديد الذي يحمل اسم "سيدة البحيرة"، ومن المفترض بدء عرضه يوم الجمعة الموافق 17 يوليو.


يذكر أن مسلسل "سيدة البحيرة"، مستوحى من كتاب قام بتأليفه فرانك ميلر وتوم ويلر، وحقق نجاحاً كبيرًا وكان الأفضل مبيعاً بصحيفة نيويورك تايمز.


وتدور أحداث هذا المسلسل حول بعض الأحداث عن حياة البطلة، مع مناقشة بعض القضايا التي يعاصرها مجتمعنا الحالي كإستلهام جرأة القيادة والارهاب وغيرها.


وسوف يتم عرضه عبر المنصة الالكترونية Netflix، في عشرة حلقات تتضمن مدة كل حلقة ساعة واحدة.

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