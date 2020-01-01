محمد نور ينتهي من تسجيل بعض أغاني ألبومة الجديد.. التفاصيل

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:21 ص
محمد نور
محمد نور
روان هيثم
انتهى الفنان محمد نور، من تسجيل بعض أغانيه والتي بلغ عددها أربع أغاني.

وجاءت الأغنية الأولى من فيلم "ورق جمعية" وتحمل اسم "أمي''، وهي من كلمات أحمد علاء الدين، وتوزيع زووم وألحان وغناء محمد نور.

أما عن أغنيته الثانية فتحمل اسم "مليت"، من ألحان محمد نور وتوزيع محمد شفيق، وكلمات أيمن عز.

بالاضافة الى أغنية "شفتوا القمر" والتي جاء ترتيبها الثالث من بين الأغاني الذي قام بالانتهاء منها، وهي من ألحان وتوزيع محمد شفيق وكلمات أحمد علاء الدين.

والآخيرة أغنية تحمل اسم "عاليا" التي من ألحان محمد غريب، توزيع محمد شفيق، وكلمات مايكل توفيق.

يذكر أن محمد نور يستعد بطرح أغنية "مالك يا ترى" والتي تعد التعاون الأول بين الفنان أحمد السقا والفنان محمد نور، وهي من كلمات الفنان أحمد السقا ولحني وتوزيع محمد علام، وهندسة صوت ومكساج الفنان ياسر أنور.

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