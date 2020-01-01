الزمالك يطالب كارتيرون تحديد مصير نجم الفريق

حرص أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، من أجل حسم مصير لاعب الفريق بالفترة المقبلة.





ويرغب مرتضى منصور، في الحصول على رأي المدير الفني في استمرار أحمد عيد اللاعب الشاب، حول استمراره من عدمه قبل تسويقه والاستفادة منه.





وجاءت جلسة المشرف على الكرة، بعد تعاقد الفريق مع التونسي حمزة المثلولي واقتراب التوقيع مع رجب بكار، حيث تتجه النية لإعارة عيد بالموسم الجديد من أجل كسب الخبرات.



