إدارة الأهلي تصدم فايلر بعد تجديد عقده













أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي عن تجديد تعاقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم السويسري رينيه فايلر، لمدة موسم واحد، أول أمس الثلاثاء.





وكان طالب فايلر، مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بزيادة قيمة عقده، وهو ما رفضه مسئولو الأحمر.





وفي المقابل ستقوم إدارة الأهلي بوضع بند الحوافز والمكافآت في عقد فايلر من أجل حثه على مواصلة مسيرته المميزة مع الفريق والمنافسة على الألقاب.





يشار إلى أن المدرب السويسري فايلر وجهازه المعاون يحصلون على 1.4 مليون دولار في الموسم.



