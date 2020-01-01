نهال عنبر عن تامر حسني: "ابني الثاني القمر الراجل"

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:09 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الفنانة نهال عنبر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نهال عنبر، في هذه الصورة برفقة الفنان تامر حسني، وكتبت قائله: "أنا مع ابني التاني تامر حسني القمر الراجل بجد وأخ صديق وجدع، ربنا يخليك يارب انت وحسام ليا".


والجدير بالذكر أن نهال عنبر، شاركت في سباق دراما رمضان 2020 في مسلسل "فرصة ثانية"، الذي من بطولتها وشارك في بطولته كل من أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سنيرجى.


وشاركت أيضًا في المسلسل السوري الذي يحمل اسم "سوق الحرير" وجسدت دور ماجدة، كما أنها شاركت في المسلسل الكوميدي "عمر ودياب''.

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