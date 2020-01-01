عفاف راضي تعود بأغنية ''بتعلمنا الشدة".. التفاصيل الكاملة

Advertisements

قامت الفنانة القديرة عفاف راضي، بطرح أغنية جديدة لها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك تضمنا للاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو وتحمل الاغنية اسم "بتعلمنا الشدة".





وتتضمن كلمات أغنية "بتعلمنا الشدة" الآتي: "بتعلمنا الشدة نكون.. وفى لمتنا الشدة تهون.. مهما يكون مهما يكون ايدى فى ايدك.. مايكفيش حبك أو حبى، لازم جهدك لازم جهدى.. عمرك عمرى.. قلبك قلبى، خاف على أرضك.. على رملك.. من أيامى ومن أيامك نغزل توبها.. خاف على أرضك.. على رملك.. من أحلامى ومن أحلامك نبنى بيوتها، لاجل ولادى.. لاجل ولادك.. عايزين مصر تكون اسم ومعنى يملا الكون".





يذكر أن أغنية "بتعلمنا الشدة" غناء عفاف راضي، ومن كلمات فوزية الأشعل، ألحان وتوزيع إيهاب عبد السلام، هندسة صوت محمد فتحى، إخراج محمد صباح،وإنتاج الاذاعة المصرية.