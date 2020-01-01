عدة أسباب تجعل صلاح محسن يرغب في عدم العودة للأهلي

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:01 ص
صلاح محسن
صلاح محسن
أمل الحلفاوي



أبدى صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف سموحة، عدم رغبته في العودة إلى القلعة الحمراء نهاية الموسم الحالي.

وقام محسن، بإبلاغ تلك الرغبة إلى جهاز الكرة بالنادي الأهلي، حيث يتمسك باستكمال تجربته على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة مع سموحة.

وجاء ذلك مم أجل اكتساب المزيد من الخبرات، ولتخوفه من العودة للتجميد على دكة بدلاء الأهلى.

صلاح محسن يجد أن هناك صعوبة فى مشاركته بالمباريات بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود تكدس، بالإضافة إلى رغبة الأهلي فى ضم رأس حربة جديد.

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 16 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

إدارة الأهلي تصدم فايلر بعد تجديد عقده

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - مجلس الزمالك يتخد قرارات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ يوم

عاجل.. إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

منذ 42 دقيقة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يوم

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 15 ساعة

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 12 ساعة

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:55 ص

عاجل.. إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

12:37 ص

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

09:31 م

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

03:53 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن