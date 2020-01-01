عدة أسباب تجعل صلاح محسن يرغب في عدم العودة للأهلي













أبدى صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف سموحة، عدم رغبته في العودة إلى القلعة الحمراء نهاية الموسم الحالي.





وقام محسن، بإبلاغ تلك الرغبة إلى جهاز الكرة بالنادي الأهلي، حيث يتمسك باستكمال تجربته على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة مع سموحة.





وجاء ذلك مم أجل اكتساب المزيد من الخبرات، ولتخوفه من العودة للتجميد على دكة بدلاء الأهلى.



