في عيد ميلادها.. أحمد زاهر لزوجته: "شريكة نجاحي"

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:56 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان أحمد زاهر، مجموعة من الصور الجديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وتضمنت تلك الصور صورك لزوجته هدى زاهر، مهنئا لها بعيد ميلادها، حيث كتب قائلاً: "يوم ٢ يوليو أجمل يوم في حياتي لانه اليوم اللي اتولدت فيه حبيبتي ومراتي وأم بناتي وشريكة عمري وشريكة نجاحي وأحلى حاجة حصلتلي".


وتابع: "كل سنة وانتي حبيبتي وصاحبتي وروحي و عمري و كل حاجة في دنيتي ربنا يخليكي ليا و ميحرمنيش منك لحظه واحده و عقبال مليون سنة، بحبك يا هدى".


وفي سياق منفصل ويشارك الفنان أحمد زاهر، في مسلسل "البرنس" ويقوم بتجسيد شخصية فتحي البرنس شقيق رضوان البرنس وتدور بينهم الصراعات والكره، وأشاد الجمهور بأداء أحمد زاهر في تجسيد دور فتحي ببراعة وإتقان حتى تكاد أن تجزم أنها شخصيته الحقيقية.


وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
في عيد ميلادها.. أحمد زاهر لزوجته: "شريكة نجاحي"
في عيد ميلادها.. أحمد زاهر لزوجته: "شريكة نجاحي"

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