صابر الرباعي يرد على شائعة وفاته في حادث سير (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة الفنان صابر الرباعي، وخرج "الرباعي"، عن صمته ورد على تلك الشائعات.حيث نشر صابر الرباعي، فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلاً: "اتفاجئت اليوم بخبر وإشاعة سخيفة جدًا إنني تعرضت لحادث مروري وتسبب ما تسبب به".وتابع: "الحمدلله أحب أخبركم أنا موجود في تونس وسط عائلتي ولا تصدقوا هذه الشائعات المغرضة والسخيفة أنا موجود".وعلق أحد المتابعين عليه قائلاً: "ربنا يحميك لينا يا نجم ويشفي الناس اللي بتطلع الشائعات دي".يذكر أن آخر أعمال صابر الرباعي، أغنية "محنة وهتعدي" التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحًا جماهيرًا بعد اصداره.