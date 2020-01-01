آخر تطورات صفقة طاهر محمد طاهر

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:41 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية أن الأهلي بقيادة محمود الخطيب مازال يواصل مفاوضاته القوية لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الصيف المقبل، حيث فتح مسئولو القلعة الحمراء خط مفاوضات مؤخرًا مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب وذلك تمهيدًا للتعاقد معه رسميًا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأكد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب في تصريحات تلفزيونية أن هناك خط مفتوح بين إدارة ناديه والأهلي بسبب رغبة اللاعب وإصراره على إرتداء القميص الأحمر في الموسم المقبل مشددًا على أن طاهر قام بتغيير رغبته بعد أن كان يسعى للاحتراف الخارجي فإنه يرغب الآن في اللعب للأهلي.


وأوضح النحاس أن طاهر كان يمر بظروف صعبة منذ بداية الموسم الحالي وتأجل حلم احترافه بسبب الإصابات مشددًا على أنه واحد من أبرز اللاعبين في مصر وسيكون إضافة قوية للأهلي في حال تمت الصفقة بشكل رسمي في الفترة المقبلة.


وقام محمود الخطيب رئيس الأهلي بالتدخل والتحدث تليفونيا مع طاهر محمد طاهر بالإضافة إلى رئيس المقاولون العرب من أجل الإسراع لحسم الصفقة.


وأعلن عماد النحاس عن رغبته في الحصول على خدمات صالح جمعة نجم خط وسط الأهلي في حالة رحيل طاهر محمد طاهر عن صفوف الفريق أو رغبته في الرحيل على سبيل الإعارة مشيرًا إلى أن أي لاعب من الأهلي سيكون مكسبًا لفريقه.


ويعقد أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي جلسة مع محمد عادل فتحي المشرف العام على كرة القدم في المقاولون العرب خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك عقب الجلسة الأولى التي لم تنجح في الوصول إلى إتفاق مُرضي لجميع الأطراف.


وعلى جانب آخر، يطالب مسئولو المقاولون العرب الحصول على 40 مليون جنيه مقابل التخلي عن طاهر محمد طاهر للأهلي وهو الأمر الذي قوبل بالرفض التام من جانب القلعة الحمراء، حيث رصدت إدارة الأهلي مبلغ من 15 إلى 20 مليون جنيه للتعاقد مع طاهر مع إمكانية إعارة بعض اللاعبين لصفوف المقاولون العرب ولكن إدارة المقاولون تطمح فى الحصول على عائد مالي كبير في بداية الصفقة مع خصم قيمة أي لاعب بعد الاتفاق بين الطرفين.

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