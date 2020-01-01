زيدان يطالب ريال مدريد بضم ساديو ماني

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:36 ص
ساديو ماني
ساديو ماني
علي ماهر حلمي


طالب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز بضرورة ضم الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية اليوم أن زيدان وضع ساديو ماني كهدف اول لضمه هذا الصيف لصفوف النادي المرينجي لتعزيز خط الهجوم بالموسم الجديد.

حيث يعاني الريال بقوة هجوميا هذا الموسم بعد كثرة إصابات النجم البلجيكي إيدين هازارد واقتراب رحيل النجم الدولي الويلزي جاريث بيل الذي أصبح خارج تشكيلة زيدان بالمباريات السابقة ببطولة الدوري الاسباني الممتاز.

يذكر أن النجم الدولي السنغالي ساديو ماني قد تألق بقوة مع نادي ليفربول الإنجليزي فى السنوات الماضية حيث استطاع أن يساهم فى الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوربي بالإضافة إلي كأس العالم للأندية والبريميرليج.

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