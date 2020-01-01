طلال يعلق على مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا





شدد محمد طلال المتحدث الرسمي للوداد المغربي على أن مواجهة الأهلي في الدور النصف نهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة وأن الأهلي سيسعى للانتقام.

ومن المنتظر أن يواجه الوداد المغربي نظيره الأهلي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.









وقال طلال في تصريحات عبر أثير راديو مارس المغربي: "القرار منطقي أمام ما يشهده العالم بعد وباء كورونا".

وأضاف:"لا يهمنا أين سنواجه الأهلي، نحن نرحب بأي قرار لأن الأهم أن نكون في كامل جاهزيتنا".









وتابع:"الأندية الأربعة المتأهلة لنصف النهائي تبقى لها الحظوظ نفسها".









وأردف قائلا:"لن نبحث عن الأعذار، فالوداد له اسم على الصعيد الإفريقي وبصم على حضور جيد في النسخ الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا".









واستطرد قائلاًُ:"الأهلي ليس سهلا ونعرف قيمته، فالفريق الذي يلقب بنادي القرن دائمًا ما يشارك من أجل الفوز وسيواجهنا بشعار الانتقام".









وواصل:"من حسن حظنا، سنلعب عدة مباريات في الدوري قبل مواجهة الأهلي وهذا عامل مهم سيساعدنا للاستعداد جيدا، لذلك كلنا في الوداد نأمل أن تعود عجلة الدوري".









واختتم طلال تصريحاته قائلاً:"الكثير من الأخبار الكاذبة، كانت تؤكد أن فريقنا يتمنى إلغاء الدوري فنحن نتصدر الترتيب وهذا ليس صحيحا لذلك لا يسعني إلا أن أشكر اتحاد الكرة على قراره باستئناف الدوري".







