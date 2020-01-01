عاجل.. اتصال بين حفتر والأمين العام للأمم المتحدة

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:29 ص
خليفة حفتر
خليفة حفتر
الفجر
أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن اتصالا تم قبل قليل، بين المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، وأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، حيث تناول التطورات في ليبيا.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الليبي، عبدالهادي الحويج، اليوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق مع اليونان على خطوة مهمة في مواجهة العدوان التركي على الأراضي الليبية، وأكد على أنه لا قيمة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة السراج غير الشرعية.

 وأضاف الحويج قائلًا: "سندافع عن أراضينا وسيادة شعبنا بكل الوسائل الممكنة"، وأن ليبيا تواجه تحديات مشتركة مع اليونان في العدوان التركي وإرسالها المرتزقة وتهديدها لأمن دول الجوار، منوها بالاتفاق مع وزير الخارجية اليوناني على إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين

وأضاف الحويج أن ما تسمى حكومة الوفاق التي وقعت على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا غير شرعية ومنتهية الصلاحية، مضيفا: "نحن حكومة منتخبة من قبل البرلمان ومعنيون بمثل هذه الاتفاقيات

من جانبه حمّل وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، تركيا مسؤولية نقل المرتزقة من سوريا وانتهاك الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

وجدد دندياس، خلال لقائه مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بمقر إقامته في مدينة القبة لبحث تداعيات الأزمة الليبية والعلاقات بين البلدين الصديقين، استنكار بلاده للغزو التركي لليبيا، مؤكدا أن وجود قوى أجنبية وتدخلا أجنبيا في ليبيا لا يؤديان إلى أي حل ويتناقضان مع القانون الدولي ولا يخلقان مستقبلا أفضل للشعب الليبي.

وكان دندياس، وصل إلى بنغازي في زيارة رسمية يلتقي خلالها برئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من المسؤولين الليبيين.

وأضاف: "اتفقت مع رئيس البرلمان الليبي على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، وأن ذلك شرط أساسي للوصول للسلام والاستقرار".

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