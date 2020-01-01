يسرا تهنئ وحيد حامد بعيد ميلاده: "سبب أساسي في نجاحي"

قصة مسلسل "خيانة عهد''



تدور أحداث خيانة عهد حول سيدة تدعى عهد والتي تجسدها الفنانة يسرا، وتتعرض للعديد من المؤامرات من أشقائها وموت ابنها هشام الذي يجسده الفنان خالد أنور.



أبطال مسلسل "خيانة عهد"



شارك في بطولته كل من يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، تيام مصطفى قمر، خالد أنور، هنادي مهنى، جومانا مراد، وآخرون،تأليف أحمد عادل سلطان، أمين جمال، إخراج سامح عبد العزيز، أحمد أسامة عبد الخالق.

نشرت الفنانة يسرا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت يسرا في هذه الصورة برفقة المؤلف وحيد حامد، مهنئة له بعيد ميلاده قائله: " كل سنة وانت طيب يا حبيبي و سندي وعشرة عمري.. كل سنة وأنا واثقة إنك دايما خط دفاعي الأول وقت الشدة والأزمات، كل سنة وانت حقيقي لإنك دايما كنت صاحب نصيحة حق من غير تشويه ولا تتزين".وتابعت: "كل سنة وانت قيمة وقامة للفن وبيك شوفنا المستقبل في أفلامك وكتاباتك.. أنا فعلا كنت محظوظة إني شاركت في أعمال أقل ما يقال عنها إنها عظيمة وبشكر ربنا على ده لأنه سبب أساسي في نجاح مشواري هو إنك كنت معايا.. بحبك وكل سنة وانت منور حياتنا، وحيد حامد، يسرا".يذكر أن آخر أعمال يسرا مشاركتها في موسم دراما رمضان 2020، بمسلسل "خيانة عهد" الذي من بطولتها.