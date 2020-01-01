تطورات جديد بشأن مستقبل راموس مع ريال مدريد













كشف تقرير صحفي إسباني، عن تطورات جديد بشأن مستقبل سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد.

















ووفقاً لبرنامج"الشيرنجيتو" أن ينتهي عقد راموس مع الفريق الملكى في صيف 2021، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاق بشأن التجديد، و لم يطلب قائد الفريق من ريال مدريد راتبًا سنويًا يبلغ 18 مليون يورو أو عدد سنوات محدد للعقد الجديد.













وأضاف" أن ملف المفاوضات حول تجديد عقد راموس لم يفتح بعد داخل جدران القلعة الملكية، لكن الوضع الآن هادئ بين الطرفين".

















وأوضح أن راموس لا يفكر الآن في تجديد عقده مع ريال مدريد ما جمد الملف مؤقتاً، حتي يستقر الوضع الحالي، ويقرب الفريق الميرنجي من الظفر بلقب الليجا.















