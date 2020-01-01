الزمالك على بعد خطوه من استكمال الدوري

















يقترب مجلس إدارة نادى الزمالك، من التراجع عن قرار رفض استكمال الموسم الحالى و استئناف النشاط الرياضي، وتحديداً مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

















وأكد المصادر:" أن أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، كثف المحاولاته مع إدارة نادي الزمالك بسرعة الموافقة على قرارات الدولة من أجل إستئناف النشاط الرياضي، واستكمال الدوري المصري الممتاز.





















وأضافت المصدر:" أن مجلس إدارة نادي الزمالك يبحث عن طريق في هذا الوقت للخروج من الأزمة، و استكمال الموسم الحالى، حيث تمت مراسلة اللاعبين الأجانب للعودة، كما يرغب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى، فى عودة اللاعبين للتدريبات من أجل تجهيزهم لخوض لقاء الرجاء فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا".

















ويذكر أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" قد أعلن مساء أمس خوض الأدوار المتبقية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى سبتمبر المقبل من مباراة واحدة.















