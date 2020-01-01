نجم منتخب مصر السابق: أتمنى تعاقد الزمالك مع هذا الثنائي

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:55 ص
الزمالك
الزمالك
محمد جمال


قال أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، إنه يتمني إنضمام طاهر محمد طاهر للزمالك بدلاً من الأهلي.

وأكد أحمد عيد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "رمضان صبحي هو أكثر لاعب أهلاوي أتمني أن أراه في نادي الزمالك".

وأضاف: "عائلتي كلها زملكاوية بسبب الوالد وتربيت داخل جدران النادي، وأول مباراة أحضرها في الاستاد كانت مباراة القمة عام ١٩٩٢ وفاز الزمالك بهدفين".

وأشار: "وائل جمعة أصعب مدافع واجهته في الملعب، وشيكابالا وأيمن حفني وأحمد عبد الغني أفضل من لعبت بجوارهم".
  
وأتم: "مباراة الجزائر الشهيرة بالقاهرة أصعب مباراة شاركت فيها في حياتي، وفريقي المفضل أوروبياً هو ريال مدريد وأحب رياضة كرة اليد والتنس".

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يعلن قبول استقالة مديره الفني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 12 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 11 ساعة

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 11 ساعة

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يخطط لخطف «صلاح وماني» .. كلمة السر عقد كوتينيو

منذ ساعة و 27 دقيقة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يوم

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات جديد بشأن مستقبل راموس مع ريال مدريد

منذ 35 دقيقة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - مجلس الزمالك يتخد قرارات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:37 ص

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

09:31 م

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

03:53 م

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

10:29 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن