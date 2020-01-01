محمد منير يفاجئ جمهوره بطرح "الناس في بلادي"

نشر الكينج محمد منير صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وقد طرح محمد منير، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "الناس في بلادي"، عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وكتب الكينج قائلاً: "الناس في بلادي، أغنية كل الناس"؛ وعلق أحد المتابعين عليه قائلاً: "حلوة قوي يا نجم".





يذكر أن أغنية "الناس في بلادي" تتناول كلماتها الآتي: "في جنوبك شمس الخضرة.. في شمالك بحر ومطرة.. وفي غربك شرقك صحراء.. رملك ألماس وياقوت.. ويجي الجغرافيا يعلم.. وتاريخ فاضل يتكلم.. وعلمك على قلبي معلم.. وبنيت في العشق بيوت.. أنا لجل حبيبتي السمراء أتعب.. نرقص ونطير ونغني مين يعشق أكتر مني.. أنا حاسس اني كأني برجع طفل صغنتوت".