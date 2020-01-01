الدوري الإنجليزي| موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:53 ص
ليفربول ومانشستر سيتي
ليفربول ومانشستر سيتي


يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره مانشستر سيتي، اليوم الخميس الموافق 2 يوليو الجاري، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما توج رسميًا بلقب نسخة الموسم الحالي من البريميرليج في الجولة الماضية، بعدما سقط السيتي، ملاحقه المباشر، أمام تشيلسي بهدف لهدفين، في ذات الجولة.

ويعتلي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 86 نقطة، وبفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، الذي ابتعد عن المنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن يقيم المان سيتي ممر شرفي للاعبي الريدز وجهازه الفني، احتفاءً بتتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة وربع مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة وربع بتوقيت السعودية، الحادية عشر وربع بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السابعة وربع بتوقيت جرينتش. 

وسيذاع اللقاء حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز.

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول:-

سيفتقد ليفربول لخدمات كلا من؛ ناثانييل كلاينز، وجويل ماتيب، وجيمس ميلنر، وشيردان شاكيري، بسبب الإصابة.

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون، ترينت أليكساندر آرنولد، ديان لوفرين

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، نابي كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي:-

سيغيب عن مانشستر سيتي، سيرخيو أجويرو، وإريك جارسيا، بسبب الإصابة، فيما سيفتقد الفريق لفيرناندينو بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة تشيلسي.

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: إيميرك لابورت، أوليكساندر زينتشينكو، كايل ووكر، نيكولاس أوتاميندي 

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروينه، إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: جابرييل جيسوس، رحيم ستيرلينج، رياض محرز

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