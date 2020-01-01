أحمد عيد: أختار هذا الثلاثي مع المنتخب الأولمبي









قال أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، إن محمود الجوهري، هو أفضل مدير فني في تاريخ الكرة المصرية.





وأكد أحمد عيد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أرشح الثلاثي حجازي وطارق حامد وصلاح للإنضمام للمنتخب الأولمبي في طوكيو".





وتابع:"طارق حامد وعبد الله السعيد هما أفضل لاعبان في مصر حالياً، و السعيد قادر علي العطاء لسنوات قادمة".