موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:41 ص
برشلونة
برشلونة
أميرة فطيم


ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين فريق برشلونة ونظيره فياريال، يوم الأحد الموافق 5 يوليو الجاري، على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني الممتاز.

ويسعى الفريق الكتالوني لتعويض خيبات الأسابيع الثلاثة السابقة، والاتي كان آخرها سقوطه في فخ التعادل أمام أتليتكو مدريد، بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الماضية من الليجا.

موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني:-

سينتطلق اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش. 

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني:-

وستُنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث مبارايات الدوري الإسباني.

ويحتل البارسا المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن غريمه الأزلي ريال مدريد المتصدر، فيما يتواجد فياريال في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

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