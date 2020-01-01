برشلونة يخطط لخطف «صلاح وماني» .. كلمة السر عقد كوتينيو









تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن أن الطريق بات مفتوحا أمام برشلونة لخطف أحد نجوم ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الأول.





برشلونة يستهدف صلاح وماني





وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، انتهاء صلاحية البند السري في عقد فيليب كوتينيو، نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ الألماني.





وكان ليفربول اتفق مع برشلونة على وضع بند في عقد بيع كوتينيو يمنع البارسا من ضم أي لاعب آخر بالريدز حتى 30 يونيو 2020.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه إذا ثبت اتصال برشلونة بأي لاعب من ليفربول قبل هذا الموعد، يدفع البارسا 89 مليون إسترليني.





وتابعت الصحيفة أن برشلونة تخلى الآن عن قيود عقد كوتينيو، ويمكنه التفاوض بشأن أي لاعب حالي في صفوف ليفربول.



