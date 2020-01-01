حسام داغر ينشر صورة جديدة بعد لقائه مع إدوارد

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:38 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان حسام داغر، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر حسام داغر، في هذه الصورة برفقة الفنان إدوارد، والشيف طارق والمذيعة نانسي، وكتب داغر قائلاً: "أحلى لقاء مع العسل ادوارد والجميلة نانسي والشيف طارق يوم جميل قوي اتبسطت جدًا معاكم باللقاء".

وعلق إدوارد عليه قائلاً: "حبيبي نورتنا"؛ وبادله حسام داغر، التعليق قائلاً: "انت العسل كله موتني من الضحك".

يذكر أن آخر أعمال حسام داغر، مشاركته في موسم دراما رمضان 2020، في مسلسل "النهاية".

قصة "النهاية"

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال "النهاية"

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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