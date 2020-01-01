أول تعليق من رئيس جامعة دمنهور على صوره مع عسل النحل

عقب الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، على التقاطه صورا وسط برطمانات عسل نحل، قائلاً: "هذا العسل كان نتاجًا لبحث علمي لإنتاج عسل النحل على بذور تسمى خبز النحل".





وتابع "صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على فضائية "الأولى" ، مساء الأربعاء، أنه لم يقصد أن يتصور مع عسل النحل، لافتًا إلى أن الجماعة لديها منحل، وكنا نعمل على زيادة انتاج العسل، وفي هذا الاطار قام الطلاب ببحث علمي لزيادة الإنتاج"





وأشار إلى أن الجامعة استوردت هذه البذور، لأن زهرة هذا النبات تمتاز بأن بها كمية كبيرة من الرحيق وحبوب اللقاح، وبعد أجراء تحليل لهذا العسل وجد أنه به مواد فعالة ترفع المناعة، وهذا هام في ظل أزمة كورونا.



