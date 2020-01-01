أول تعليق من رئيس جامعة دمنهور على صوره مع عسل النحل
الخميس 02/يوليه/2020 - 08:46 ص
كـسـاب أحـمـد
عقب الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، على التقاطه صورا وسط برطمانات عسل نحل، قائلاً: "هذا العسل كان نتاجًا لبحث علمي لإنتاج عسل النحل على بذور تسمى خبز النحل".
وتابع "صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على فضائية "الأولى" ، مساء الأربعاء، أنه لم يقصد أن يتصور مع عسل النحل، لافتًا إلى أن الجماعة لديها منحل، وكنا نعمل على زيادة انتاج العسل، وفي هذا الاطار قام الطلاب ببحث علمي لزيادة الإنتاج"
وأشار إلى أن الجامعة استوردت هذه البذور، لأن زهرة هذا النبات تمتاز بأن بها كمية كبيرة من الرحيق وحبوب اللقاح، وبعد أجراء تحليل لهذا العسل وجد أنه به مواد فعالة ترفع المناعة، وهذا هام في ظل أزمة كورونا.
خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية..
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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