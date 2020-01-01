وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

كشف الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، عن هدف إثيوبيا الخبيث من المماطلة في سد النهضة، قائلًا: "أديس أبابا تهدفه لاقتطاع جزء من حصة مصر، وبيع المياه للقاهرة".





وقال: خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، "المفاوض الإثيوبي، مش مباشر، وبتاع لف ودوران ويستخدم جميع الوسائل، ولديهم أهداف معلنة، بخصم كميات من المياه عن مصر والسودان".





وأوضح أن الدور الذي تقوم به دولة جنوب إفريقيا، حيال مفاوضات سد النهضة، ليس حياديًا بشكل كبير، مضيفًا أن مصر وصلت للحد الأدني من المطالب حتى الآن.





وتابع "إثيوبيا أعلنت رغبتها في حجز المياه عن مصر والسودان، ولم يعد هناك أمور مستخبية، والأمور مع الوقت يزداد صعوبة، ولا بد من تطبيق القانون الدولي للتوصل لاتفاق مع إثيوبيا، وحل ملء السد، ستفقد مصر معظم كهرباء السد العالي، والهدف من المفاوضات ملء السد على سنوات".



