وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:45 ص
سد النهضة
سد النهضة
كـسـاب أحـمـد
كشف الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق،  عن هدف إثيوبيا الخبيث من المماطلة في سد النهضة، قائلًا: "أديس أبابا تهدفه لاقتطاع جزء من حصة مصر، وبيع المياه للقاهرة".

وقال: خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، "المفاوض الإثيوبي، مش مباشر، وبتاع لف ودوران ويستخدم جميع الوسائل، ولديهم أهداف معلنة، بخصم كميات من المياه عن مصر والسودان".

وأوضح أن الدور الذي تقوم به دولة جنوب إفريقيا، حيال مفاوضات سد النهضة، ليس حياديًا بشكل كبير، مضيفًا أن مصر وصلت للحد الأدني من المطالب حتى الآن.

وتابع "إثيوبيا أعلنت رغبتها في حجز المياه عن مصر والسودان، ولم يعد هناك أمور مستخبية، والأمور مع الوقت يزداد صعوبة، ولا بد من تطبيق القانون الدولي للتوصل لاتفاق مع إثيوبيا، وحل ملء السد، ستفقد مصر معظم كهرباء السد العالي، والهدف من المفاوضات ملء السد على سنوات".

خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية..
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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الكلمات المفتاحية

مفاوضات سد النهضة ديس أبابا اتفاق السد إثويبيا

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