"آخر زفير" تحيي أولى حفلاتها الغنائية عبر "اليوتيوب"

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:29 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
سوف تقوم الفرقة الآردنية "آخر زفير"، بإحياء حفلاً غنائيا يوم الجمعة، الموافق 3 يوليو عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وسيقام هذا الحفل الغنائي في تمام الساعة العاشرة مساءًا، ويعد هذا الحفل الغنائي الأول لفرقة "آخر زفير"، بعد حفلهم الآخير منذ أربعة أشهر.

وفي سياق آخر تعتبر الفرقة الغنائية "آخر زفير"، من أقدم الفرق في مدينة الآردن وقد تغيبا عن الوسط الفني لمدة ثلاث سنوات وعادوا مرة آخرى لجمهورهم بشكل جديد وحققوا نجاحاً كبيرًا.

وقدمت فرقة آخر زفير العديد من الحفلات الغنائية شملت باقة من أشهر النجوم منهم عايدة الروبي، والكينج محمد منير، ومسار إجباري وجدل، وعزيز مرقة، وآخرون.

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