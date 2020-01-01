رسمياً.. آرسنال يجدد عقد نجم الفريق





أفصح نادي آرسنال، عن رسمية تجديد عقد لاعبه الشاب بوكايو ساكا، دون الكشف عن مدته العقد.













وأعلن آرسنال، في بيان على الموقع الرسمي للجانرز: "أن وقع بوكايو ساكا، عقدًا جديدًا طويل الأجل يضمن مع النادي لضمان مستقبله".













وأكمل: "ساكا معنا منذ أن كان في السابعة من عمره، وحقق أداء رائعًا هذا الموسم مع الفريق، وشارك مع الفريق.













"وقد شارك الشاب بوكايو سالكا مع الفريق الأول في 37 مباراة منذ ظهوره لأول مرة في نوفمبر الثاني 2018".









واهتمام عدة من الأندية لضم اللاعب الشاب، ومن أهمها هذه الفرق هو ليفربول ودورتموند











