أحمد عيد عبدالملك يكشف السبب وراء أزمة كأس القارات 2009

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:14 ص
أحمد عيد
أحمد عيد
محمد جمال


تحدث أحمد عيد عبدالملك نجم المنتخب المصري السابق، عن التقارير الصحفية بجنوب أفريقيا التي اتهمت لاعبي منتخب مصر باصطحاب فتيات ليل بالفندق خلال كأس العالم للقارات 2009.

وقال أحمد عيد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كانت كل مباراة يخوضها المنتخب في مدينة مختلفة، وبعد فوزنا على إيطاليا بهدف نظيف أحزره محمد حمص، فوجئنا بسرقة أموال 8 لاعبين من الفندق وأنا من ضمنهم، وتم سرقة 700 دولار مني".

وأوضح: "وعليه، توجهنا فورا لمسؤولي الفندق وطلبنا مراجعة الكاميرات، وكان وقتها هناك فنان مشهور، وإعلامي، كانا متواجدين في الفندق مرتدين قمصان المنتخب، وظهورا في الكاميرات بصحبة فتيات".

وأتم: "تم خروج تلك اللقطات بعدما تعرضنا للهزيمة من أمريكا في اللقاء الأخير لتصدير أزمة".

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