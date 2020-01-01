"بالموتوسيكل".. أحمد مجدي يشارك جمهوره بصورة عبر "إنستجرام"

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:15 ص
أحمد مجدي
أحمد مجدي
روان هيثم
نشر الفنان أحمد مجدي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر أحمد مجدي، في هذه الصورة سائق لموتوسكيل، وكتب قائلاً: "عندما أشعر بالحياة، شكرًا لمن جعل هذا ممكناً".


وعلق أحد المتابعين عليه قائلاً: "منور يا نجم بنحبك جدًا وحشتنا".


وكان أخر ظهور للفنان أحمد مجدى في شهر رمضان من خلال مسلسل "فرصة تانية"، معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.
"بالموتوسيكل".. أحمد مجدي يشارك جمهوره بصورة عبر "إنستجرام"
"بالموتوسيكل".. أحمد مجدي يشارك جمهوره بصورة عبر "إنستجرام"

أخبار تهمك

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مجلس الزمالك يتخد قرارات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يخطط لخطف «صلاح وماني» .. كلمة السر عقد كوتينيو

منذ ساعة و 23 دقيقة

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يعلن قبول استقالة مديره الفني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يوم

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 15 ساعة

زيدان: الليجا لم تُحسم.. وهذا مستقبل حكيمي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:37 ص

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

09:31 م

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

03:53 م

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

10:29 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن