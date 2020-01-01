"بالموتوسيكل".. أحمد مجدي يشارك جمهوره بصورة عبر "إنستجرام"

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نشر الفنان أحمد مجدي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر أحمد مجدي، في هذه الصورة سائق لموتوسكيل، وكتب قائلاً: "عندما أشعر بالحياة، شكرًا لمن جعل هذا ممكناً".





وعلق أحد المتابعين عليه قائلاً: "منور يا نجم بنحبك جدًا وحشتنا".





وكان أخر ظهور للفنان أحمد مجدى في شهر رمضان من خلال مسلسل "فرصة تانية"، معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.