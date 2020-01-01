تعرف على ترتيب الدوري الإسباني عقب انتهاء مباريات اليوم الأربعاء





أقيم مساء أمس 4 مباريات من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، والذي يتصدره فريق ريال مدريد في الوقت الحالي.









مازال فريق ريال مدريد يجلس على عرش ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المرتبة الثانية برصيد 70 نقطة، يملك الفريق الملكى الفرصة في توسيع الفارق في حالة الفوز اليوم على نظيره خيتافي.









استطاع فريق غرناطة الفوز على نظيره ألافيس بهدفين نظيفين، إحرز الهدف الأول اللاعب أنتوني في الدقيقة 25، بينما إحرز الهدف الثاني اللاعب سولدادو في الدقيقة 49.





وقد جاء ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم كالتالى:-





1- ريال مدريد 71 نقطة





2- برشلونة 70 نقطة





3- أتلتيكو مدريد 59 نقطة





4- إشبيلية 57 نقطة





5-فيا ريال 54 نقطة





6- خيتافي 52 نقطة





7-أتلتيك بيلباو 48 نقطة





8- ريال سوسيداد 47 نقطة





9- غرناطة 43 نقطة





10-فالنسيا 46 نقطة





11- أوساسونا 41 نقطة





12- ليفانتي 41 نقطة





13- ريال بيتيس 37 نقطة





14- بلد الوليد 35 نقطة





15- إيبار 35 نقطة





16- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة





17- سيتا فيجو 34 نقطة





18- ريال مايوركا 26 نقطة





19- ديبورتيفو ليجانيس 25 نقطة



