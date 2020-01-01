ميراندا يعود إلى برشلونة





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني أعلن عن عودة لاعبه خوان ميراندا إلى صفوفه بعد أن أبلغه شالكه الألماني بعدم رغبته في تفعيل الإعارة لموسم ثاني.









وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ميراندا الذي بلعب في مركز الظهير الأيسر يعود إلى برشلونة بعد أن شارك في 11 مباراة في بطولة الدوري الألماني وبالتحديد 781 دقيقة.









وأوضحت التقارير الصحفية أن ميراندا كان قد وصل وهو صغير إلى برشلونة من ريال بيتيس في عام 2014 وتدرج بين فرق الفئات السنية وصولا للفريق الأول الذي له معه بعض المباريات.









وأوضحت التقارير الصحفية أن ميراندا البالغ من العمر 20 عامًا من المستبعد أن يستمر مع برشلونة في الموسم المقبل وعلى الأغلب أن تتم إعارته لفريق جديد أو بيعه.



