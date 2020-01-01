ميراندا يعود إلى برشلونة

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:04 ص
ميراندا
ميراندا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني أعلن عن عودة لاعبه خوان ميراندا إلى صفوفه بعد أن أبلغه شالكه الألماني بعدم رغبته في تفعيل الإعارة لموسم ثاني.


وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ميراندا الذي بلعب في مركز الظهير الأيسر يعود إلى برشلونة بعد أن شارك في 11 مباراة في بطولة الدوري الألماني وبالتحديد 781 دقيقة.


وأوضحت التقارير الصحفية أن ميراندا كان قد وصل وهو صغير إلى برشلونة من ريال بيتيس في عام 2014 وتدرج بين فرق الفئات السنية وصولا للفريق الأول الذي له معه بعض المباريات.


وأوضحت التقارير الصحفية أن ميراندا البالغ من العمر 20 عامًا من المستبعد أن يستمر مع برشلونة في الموسم المقبل وعلى الأغلب أن تتم إعارته لفريق جديد أو بيعه.

أخبار تهمك

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يوم

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 12 ساعة

صالح جمعة يجهز مفاجآة لـ "فايلر"

منذ ساعة الا ربع

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الزمالك يعلن قبول استقالة مديره الفني

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان: الليجا لم تُحسم.. وهذا مستقبل حكيمي

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مجلس الزمالك يتخد قرارات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 4 ساعات

الجيش الليبي يحبط محاولة للهجوم على سرت شنتها ميلشيات الوفاق

منذ 38 دقيقة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:37 ص

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

09:31 م

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

10:29 م

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

03:53 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن