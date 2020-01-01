محمد فؤاد عن عزت أبو عوف: "فنان قدمني بنفسه للناس"

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نشر الفنان محمد فؤاد، مجموعة من الصور الجديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر محمد فؤاد، في هذه الصور برفقة الفنان الراحل عزت أبو عوف ليحيي ذكرى وفاته، وكتب محمد فؤاد قائلاً: "أبويا وأخويا عزت أبو عوف في يوم من الأيام خوفت الناس تزهق من كلامي عليك.. قولت اعمل فيلم اسمه إسماعيلية رايح جاي أوصل من خلاله للناس كم كنت عظيما كإنسان وفنان معي في بدايتي".





وتابع: "فنان قدمني بنفسه للناس كمطرب وتحمل عبء مسئولية تقديم موهبة أنا نفسي كنت أشكك فيها وماعنديش ثقة كافية تؤهلني لمواجهة جمهور مصر الكريم..وقولت الفيلم ده يلخص ماحدث..و من خلاله أرد جميلك ياراجل ياعظيم".





وأضاف: "لقتني بعد الفيلم بيزداد كلامي عنك وأيقنت إني لو فضلت اتكلم عنك وعن كرم اخلاقك لأخر عمري مش كفاية ومفيش أي كلام يوفي حقك".



واختتم حديثه قائلاً: "رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك الفردوس الأعلى وجعلك مسرور القلب مع الصالحين في جنه النعيم، تلميذك محمد فؤاد".